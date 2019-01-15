صحيفة ألمانية: طعن عمدة مدينة جدانسك البولندية هجوما على الديمقراطية

ذكرت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية اليسارية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أنه في حين أن عملية الطعن المميتة التي تعرض لها عمدة مدينة جدانسك البولندية، تشكل هجوما على الديمقراطية، فأن هذا رغم ذلك ليس أمرا مفاجئا تماما بالنظر إلى الطبيعة الاستقطابية للسياسة الوطنية في بولندا.

وقالت الصحيفة: "لم يتضح ما إذا كان الرجل (منفذ الطعن) تصرف في حالة من غياب الوعي أم أنه كان يعرف ما كان يقوم به".

وتابعت: "من الواضح، رغم ذلك، أن كراهيته للسياسيين لم تنبع من فراغ، فالهجمات الكلامية المليئة بالكراهية على السياسيين هي أمر شائع بالحياة السياسية في بولندا مقارنة بالكثير من الديمقراطيات الغربية الأخرى".

وأوضحت أنه وفي ظل هذا المناخ السياسي، لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بهجوم وحشي مثل جريمة القتل في جدانسك.

وقالت الصحيفة "لكن سكين المهاجم لم يُغرس فحسب في قلب عمدة المدينة، ولكنه أصاب الديمقراطية أيضا على هذا النحو".

وتوفي عمدة مدينة جدانسك، بافيل أداموفيتش (53 عاما) أمس الاثنين، متأثرا بجراحه إثر تعرضه لطعن بسكين أول أمس الأحد.

وأعلن الادعاء العام في بولندا بدء التحقيقات ضد منفذ عملية الطعن بتهمة القتل.

وقال مسؤولون إن المهاجم شاب عمره 27 عاما وله سجل إجرامي، وتمكن أفراد أمن من منعه من التحرك حتى اعتقلته الشرطة.