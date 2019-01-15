انتشال جثة ثانية في حادث انفجار غاز بمبنى سكني في روسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الوفاة جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بسبب انفجار للغاز ارتفع إلى اثنين، حيث تم العثور على جثة أخرى تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الطوارئ في بيان إن ثلاثة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الحادث الذي وقع في مدينة "شاختي" جنوبي البلاد.

وأفاد البيان أنه تم إنقاذ سبعة أشخاص، ونقل اثنين منهم إلى المستشفى.

وقالت السلطات إن الانهيار شمل الطابق الأخير من المبنى المكون من تسعة طوابق والذي يليه، مما ألحق أضرارا بأربع شقق سكنية.

وجاء هذا الحادث بعد أسبوعين من مقتل 39 شخصا في انفجار غاز بمبنى سكني في مدينة "ماجنيتورسك" بجبال الأورال ليلة العام الجديد.