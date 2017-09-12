صحيفة ألمانية تعليقا على «بريكست»: الوضع ليس ميئوسا منه كما يبدو

ذكرت صحيفة "دارمشتيدر إيشو" الألمانية الإقليمية إن الاضطراب السياسي المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليس ميؤوسا منه كما يبدو عليه الأمر في بعض الأحيان.

وكتبت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم الثلاثاء، من مدينة دارمشتات بالقرب من فرانكفورت : "في حال رفض البرلمان، كما هو متوقع، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن بريكست الثلاثاء، فإن ثمة خيارات أخرى متاحة رغم ذلك".

وقالت إنه يمكن لصانعي القرار، إذا اختاروا التحلي بالحكمة، أن يقرروا ما بين خروج بريطاني غير مسؤول تماما وتأخير خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت الصحيفة أن لندن ينبغي أن تعلم جيدا أن قرارها بالانسحاب يجب أن يكون له ثمنه، بينما يجب على بروكسل ألا تذهب بعيدا جدا في موقفها المتصلب.