أبو الغيط: الأزمة الليبية معقدة للغاية ونعمل لحلها في حدود قدراتنا

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن الأزمة الليبية معقدة للغاية، مستطردًا أن الجامعة العربية تعمل فيها في حدود إمكانياتها وقدراتها.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع المالية للجامعة العربية بشأن الملف الليبي محدودة، مشيرًا إلى أن مبعوث الجامعة العربية لليبيا ليس لديه القدرة على التأثير نتيجة هذا الأمر.

وتابع أن الأمم المتحدة تنفق على الملف الليبي وحده حوالي 250 مليون دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الميزانية الكاملة للجامعة العربية حوالي 60 مليون دولار، موضحًا أن مندوب الأمم المتحدة لليبيا لديه حوالي 55 معاونًا فنيًا يتعاملون مع القبائل المختلفة والمؤسسات في إطار الأزمة هناك.

وتابع: «اجتهدنا في الجامعة العربية لتشكيل ما سمي بالتعاون الثلاثي ثم التعاون الرباعي لحل الأزمة الليبية»، مشيرًا في هذا الإطار إلى التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم انضمام الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أنه تم عقد عدة اجتماعات رباعية لحل الأزمة الليبية في مقر الجامعة العربية أو في المقر الأممي بشكل مكثف، مؤكدًا أن الملف الليبي معقد للغاية، وأن الجهات التي تحاول حل الأزمة هناك، تسعى لإنقاذ البلاد من براثن مأساة كبرى.