المركزي الصيني يعلن ارتفاع حجم الائتمان في ديسمبر

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أظهرت بيانات نُشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع حجم الائتمان في الصين بأكبر من المتوقع في ديسمبر.

وعلقت وكالة أنباء "بلومبرج" بالقول إن تسارع الائتمان للمرة الثانية على التوالي يظهر نجاح جهود الحكومة والبنك المركزي في الصين في تحفيز عمليات الإقراض.

وأظهرت البيانات الصادرة عن "بنك الشعب الصيني" أن إجمالي التمويل سجل ما يعادل 59. 1 تريليون يوان (235 مليار دولار) في ديسمبر 2018، مقابل توقعات بتسجيل 3. 1 تريليون يوان، وفقا لاستطلاع لـ"بلومبرج".

وبلغت قيمة القروض الجديدة باليوان 1. 1 تريليون يوان، مقابل توقعات بـ 825 مليار يوان.

وارتفع المعروض النقدي بـ1. 8%، مقارنة بـ8% في نوفمبر.