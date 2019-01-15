الكنيسة الإنجيلية ترفض استثناء وقف الأرثوذكس من إدارة الأوقاف

قال الدكتور إكرام لمعي، مدير مجلس إدارة الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة الإنجيلية ترفض شكلًا وموضوعًا ما جاء في المادة الثالثة من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بشأن استثناء وقف الأقباط الأرثوذكس من الأموال التي تختص الأوقاف بإدارتها.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس الاثنين، إلى عدم تطرق المادة إلى الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، معقبًا: «نحن مصريون، والأوقاف التي نملكها تعود إلى مصريين وليس أجانب».

وتابع أن فكرة الإصلاح التي تقوم عليها الكنيسة الإنجيلية وصلت إلى مصر من الخارج عبر المبشرين لكن كل من اتبعها من الداخل هم مصريين أبًا عن جد، معقبًا: «إذا أثبت أحدهم أن جذورنا ليست مصرية يمكن وقتها أن يحرمونا حق إدارة أوقافنا».

وتساءل في استنكار: «بأي حق الأرثوذكس يديروا أوقافهم باعتبارهم مصريين، ولا يجوز لنا ذلك؟ هذه تفرقة ونوع من العنصرية»، مؤكدًا: «لو فعنا قضية هنكسبها».

وأثير جدلًا واسعًا أمس الاثنين، خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، حول أحد بنود المادة الثالثة من مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، الذي يستثني الأوقاف الخيرية التي يشرف عليها الأقباط الأرثوذكس من الممتلكات التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، حيث طالب ممثلو الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، بإدراج أموال الوقف الخاصة بهما ضمن هذا البند وعدم اقتصاره على أوقاف الأرثوذكس.