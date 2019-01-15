رئيس الوزراء العراقي ينفي زيادة عدد القوات الأجنبية في بلاده

نفى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، زيادة عدد القوات الأجنبية في العراق.

وقال عبد المهدي، في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة أنباء الإعلام العراقي: "إن الحديث عن زيادة القوات الأجنبية في العراق غير صحيح".

وأضاف أن التعددية العراقية مصدر قوة يمكن استثمارها لصالح البلاد، لافتا إلى أن العراق هو الدولة الوحيدة التي تستطيع الاتصال مع الجميع بدون خطوط حمراء.

كما نفى رئيس مجلس الوزراء العراقي - خلال مؤتمره الصحفي - امتلاكه أي جنسية أخرى غير العراقية.

وفي رده على سؤال بشأن الأنباء التي تشير إلى وجود طلب أمريكي بسحب السلاح من بعض الفصائل المسلحة، قال عبد المهدي: "لم يرد أي طلب رسمي بسحب السلاح من الفصائل المسلحة وهذا أمر عراقي".