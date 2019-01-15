قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بخلاف حالة الرضا التي شعر بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال تفقده أمس العاصمة الإدارية الجديدة، فقد استاء من القائمين على مشروع الروبيكي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس الاثنين، أن رئيس الوزراء وجه إنذارًا أخيرًا للقائمين على هذا المشروع بضرورة الإنجاز والانتهاء من المدابغ الجديدة قبل الأول من أبريل المقبل وإلا سيتم عزل كل المتقاعسين.

ودعا العاملين على مشروع الروبيكي أن يواكبوا العصر ويتخذوا من القيادة السياسية قدوة في الإنجاز وأداء الاعمال، مشيرًا إلى سحب رئيس الوزراء ملف أحد المشروعات بالعلمين الجديدة من الشركة المنفذة وإسناده لأخرى بعدما تكشف له أنها لم تقم بالعمل المكلفة به خلال تفقده المدينة منذ 3 أسابيع.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، الأعمال الإنشائية لمنطقة الأبراج بمشروع حي المال والأعمال وحي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة.