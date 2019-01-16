خطة «النقل» لتطوير أقدم خطوط المترو

توفيق: آلية التطوير على مرحلتين خلال 4 سنوات.. وأبوالوفا: طرح مناقصة لتطوير الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية



تدرس وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، حاليا ملف تطوير الخط الأول للمترو «المرج ــ حلوان»، الذى يعد أقدم الخطوط وأولها فى مصر، حيث تم افتتاح أول مراحله عام 1987، ولم تجرِ عمليات لتطويره لأكثر من 32 عاما، ما أدى إلى تزايد الأعطال وتردى مستوى البنية التحتية بكل المحطات، وتزايد زمن التقاطر ليتخطى الـ5 دقائق.

يشار إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات أكد، فى تصريحات سابقة، أن الخط الأول لمترو الأنفاق وصل لمرحلة «الشيخوخة»، ويحتاج لنحو 30 مليار جنيه، لتطويره، لافتا إلى أن الخط يحتاج إلى تطوير وتحديث البينة التحتية ونظم الإشارات وتطوير المحطات، والتحكم المركزى، وتجديد القضبان، وإدخال قطارات مكيفة جديدة، موضحا أن عدم وضع رؤية واضحة لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو الأنفاق من أسباب تدهور حالته.

وترصد «الشروق» مخطط وزارة النقل لتطوير الخط الأول للمترو، حيث تنفذ الوزارة حاليا مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين المرج الجديدة والقديمة، فضلا عن العمل على الحصول على تمويل من عدد من المؤسسات الدولية خاصة بأعمال التطوير، بالإضافة إلى زيادة منافذ صرف التذاكر لتقليل التكدس على شبابيك التذاكر وإنشاء غرفة مراقبة مركزية بالكاميرات للمحطات والأرصفة لمتابعة أداء أفراد التشغيل، مع تطوير 23 قطارا يابانيا للخط الأول.

وقال المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق حسن توفيق، إن تطوير الخط الأول للمترو يحتاج لنحو 4 سنوات، موضحا أن آلية التطوير تنقسم إلى مرحلتين، تختص المرحلة الأولى منها بالإشارات والاتصالات والسكة ونظم المسير وكل ما يتعلق بأنظمة المترو بتكلفة 751 مليون يورو، وكذلك وضع مخطط لتركيب ماكينات التذاكر الآلية لاستخراج التذاكر إلكترونيا.

وأضاف توفيق لـ«الشروق» اليوم، أن المرحلة الثانية تشمل تطوير الوحدات المتحركة بتكلفة 630 مليون يورو، مشيرا إلى أن وجود نحو 20 قطارا مكيفا بالخط الأول، فيما تسعى الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق فى تحويل جميع القطارات إلى مكيفة خلال الفترة المقبلة، مع تقليل زمن التقاطر إلى 90 ثانية، موضحا أن أعمال التطوير ستتم مع التشغيل الطبيعى للمترو، ولن يتم إيقاف أى من المحطات أو غلقها.

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق طارق أبوالوفا، بدء الوزارة فعليا فى مخطط تطوير الخط الأول، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد مناقصة جديدة ليتم طرحها لتطوير الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية وكل الأنظمة الكهربائية ونظم الإشارات، فضلا عن تركيب نحو 850 ماكينة تذاكر جديدة ضمن أعمال التطوير.

وأضاف أبو الوفا لـ«الشروق»، أن تطوير الخط الأول للمترو بات ضرورة حتمية لا يمكن إرجاؤها أو تأخرها، موضحا أن أعمال التطوير ستتم بالتزامن مع إنشاء الخطوط الجديدة، مضيفا أنه مع تحديث نظم الإشارات وتغيير المنظومة الإلكتروميكانيكية، واستخدام القطارات الجديدة بالخط الأول سيقل زمن التقاطر ما يقلل من الكثافة داخل المحطات وأعداد الركاب داخل القطارات.