يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا ملحوظا في درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 5ر1 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 08 16

شبين الكوم 08 17

طنطا 09 17

دمنهور 10 16

الإسكندرية 10 16

بلطيم 08 18

مطروح 07 16

السلوم 05 16

سيوة 06 17

بورسعيد 10 18

دمياط 09 18

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 08 16

العريش 02 18

رفح 04 18

رأس سدر 13 18

نخل 07 15

نويبع 14 18

طابا 09 16

كاترين 01 12

الطور 10 17

شرم الشيخ 12 22

الغردقة 10 21

مرسى علم 12 21

الفيوم 07 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 16

أسيوط 06 16

سوهاج 07 17

قنا 07 17

الأقصر 07 18

أسوان 08 18

أبوسمبل 08 18

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 13 24

ابو رماد 14 23

راس حدربة 15 22

حلايب 14 23