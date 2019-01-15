هيئة رقابية: نظام السلامة الغذائية في الاتحاد الأوروبي قوي لكنه بحاجة للتحسين

ذكرت محكمة المدققين الأوروبية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن نموذج سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي من بين النماذج الأكثر صرامة في العالم، فإنه قد يحتاج إلى أن يصبح أكثر فعالية واتساقا في أنحاء التكتل.

وبينما أشاد المدققون بنظام سلامة الأغذية في الاتحاد بوصفه "نقطة مرجعية في جميع أنحاء العالم" فيما يتعلق بالدقة والشمولية والتنسيق، قالوا إن الاتحاد يمكن أن يقوم بمزيد من العمل تجاه بعض المكونات.

وعلى سبيل المثال، تكافح هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، التي تقدم المشورة العلمية لصانعي السياسات، في ظل حجم الأعمال المتراكمة، بما في ذلك ما يتعلق بالمواد الكيميائية. وتؤثر هذه المشكلة، وفق التقرير، على سير النظام بأكمله لفحوص سلامة الأغذية.

كما أشار المدققون إلى أن القطاعين العام والخاص كلاهما مسؤول عن فحوص سلامة الأغذية، وأوضحوا أن الحكومات لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية وحدها. في الوقت نفسه، تختلف الدول الأعضاء من حيث قوة ضوابطها العامة.

وتعني هذه الحقيقة أن الجهود العامة تحتاج إلى أن تتضافر مع القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من "التكامل" بين الضوابط لدى القطاعين العام والخاص لتخفيف الأعباء عن الحكومات.