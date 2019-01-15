رئيس كوريا الجنوبية يطالب الشركات الكبرى بزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف

طالب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي ان، الشركات الكبرى في البلاد اليوم الثلاثاء بزيادة استثماراتها المحلية من أجل خلق مزيد من الوظائف.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من إمكانية حدوث تباطؤ، يعتقد البعض أنه يرجع جزئيا إلى سياسة الرئيسة المتعلقة بزيادة دخل الأسر الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الدعوة جاءت في اجتماع عقد بالمكتب الرئاسي، وحضره كبار المسؤولين التنفيذين وممثلي نحو 130 شركة محلية.

وقال الرئيس خلال الاجتماع: "التوظيف والاستثمار أساس نمو أي شركة، كما أنهما يساهمان في الاقتصاد القومي".

ويأتي اجتماع اليوم عقب آخر مماثل عقد الأسبوع الماضي مع مسؤولي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعهد مون بتعزيز الدعم لهذا القطاع.

وأشار الرئيس إلى أن الشركات الكبرى تتمتع بقدرة أفضل على توفير الوظائف التي يفضلها الباحثون عن عمل.

وكانت كوريا الجنوبية أضافت 95 ألف وظيفة جديدة عام 2018، فيما يعد أقل عدد يتم تسجيله منذ عام 2009، في حين وصل معدل البطالة في البلاد إلى 8. 3%، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 عاما.

ونقلت "يونهاب" عن الرئيس القول: "توفير فرص عمل جيدة هو القضية الأكثر إلحاحا التي تواجه اقتصادنا. لقد قمتم بعمل جيد حتى الآن، لذلك أطلب منكم مجددا بذل الجهود لخلق وظائف جديدة، والاهتمام بهذه المسألة".

وأشار الرئيس إلى تراجع الاستثمارات منذ الربع الثاني من العام الماضي، وأكد أن "إيجاد بيئة مواتية تمكن الشركات من تحقيق تقدم هو هدف حكومتنا لهذا العام".