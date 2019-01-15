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ينطلق اليوم الثلاثاء، "الحوار الوطني الكبير" الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة لحل أزمة (السترات الصفراء) والذي يستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل.