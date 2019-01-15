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حركة الشباب الصومالية تعلن مسؤوليتها عن هجوم نيروبي

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 5:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 5:01 م

أعلنت حركة الشباب الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية نيروبى.


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