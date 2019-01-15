الناتو يدين حادث انفجار سيارة مفخخة في كابول

أدان حلف شمال الأطلسي "ناتو" حادث انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية، (كابول) أمس ااإثنين مجددا دعمه للشعب الأفغاني وقوات الأمن.

جاء ذلك على لسان نائب كبير ممثلي "الناتو " المدنيين ، باتريك أندروز - في تغريدة على موقع "تويتر" - بثتها وكالة أنباء " باجفاك " الأفغانية اليوم الثلاثاء - حيث طالب حركة "طالبان " بوقف أعمال العنف ضد الشعب الأفغاني ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأكد أن حلفاء "الناتو " وشركاءه سيواصلون دعم قوات الأمن الأفغانية في محاربتهم للإرهاب ، وتهيئة الأوضاع لإحلال السلام.

يذكر أن أربعة أشخاص قتلوا بينما أصيب 113 آخرون جراء الهجوم .