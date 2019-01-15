الثلاثاء 15 يناير 2019 3:06 م القاهرة القاهرة 17.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في صفقة انضمام حسين الشحات للأهلي؟
النتـائـج تصويت

الناتو يدين حادث انفجار سيارة مفخخة في كابول

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:01 م

أدان حلف شمال الأطلسي "ناتو" حادث انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية، (كابول) أمس ااإثنين مجددا دعمه للشعب الأفغاني وقوات الأمن.
جاء ذلك على لسان نائب كبير ممثلي "الناتو " المدنيين ، باتريك أندروز - في تغريدة على موقع "تويتر" - بثتها وكالة أنباء " باجفاك " الأفغانية اليوم الثلاثاء - حيث طالب حركة "طالبان " بوقف أعمال العنف ضد الشعب الأفغاني ، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأكد أن حلفاء "الناتو " وشركاءه سيواصلون دعم قوات الأمن الأفغانية في محاربتهم للإرهاب ، وتهيئة الأوضاع لإحلال السلام.
يذكر أن أربعة أشخاص قتلوا بينما أصيب 113 آخرون جراء الهجوم .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك