علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على انتهاء هيئة كبار العلماء من جلسات مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، ومن ثم إقراره.

وأشاد خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الثلاثاء، بتصريح أحد أعضاء الهيئة من أن الزواج العرفي يعتبر «زنا مقنع»، قائلًا: «كلمة مقنع دي توصيف لطيف، لكن هو زنا».

وذكر «الجندي»، أنه كان قد انتهى إلى اعتبار الزواج العرفي زنا، منذ عدة شهور، معقبًا: «عدم احترام قوانين الدولة لا يتناسب مع دين الدولة، لهذا ينبغي أن تتناسب قوانين الدولة مع الدين».

وأشار إلى أنه بعد الأخذ بالرأي الفقهي في هذه المسألة، وعند إصدار القانون، لا يمكن لأحد أن يعترض عليه باعتباره قانونًا وضعيًا، متابعًا: «متقدرش تقول أصله قانون نابليون، لأ ده جاي من الأزهر الشريف، ولكن هيتم إقراره في مجلس النواب».