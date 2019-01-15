حررت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، 3 محاضر غش؛ لعدد 3 طالبات فى المرحلة الإعدادية بإدارة العريش.

ومن جانبه أشار حمزة رضوان، مدير التعليم العام بشمال سيناء، إلى أنه أثناء مراقبة سير الامتحانات فى مدرسة السيدة عائشة أم المؤمنين، بإدارة العريش التعليمية، ضبطت 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول، فى لجنتي 9، و3، وتم تحريز ومصادرة الهواتف المحمولة، وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

وأكد "رضوان"، انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي، دون شكاوى، حيث بلغ عدد الغياب 17، من بين 2605 طالب وطالبة، فى الصف الأول الثانوى، مقيدين بمدارس 6 إدارات تعليمية بالمحافظة.