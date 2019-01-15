المواطنون السوريون في الجولان يؤكدون تمسكهم بأراضيهم ومواجهة المشاريع الاستيطانية الجديدة

أكد المواطنون السوريون في الجولان المحتل، تمسكهم بكل ذرة تراب من أرض الجولان واستعدادهم للدفاع عنها والاستشهاد في سبيل الحفاظ عليها وعلى ممتلكاتهم التي ورثوها عن الآباء والأجداد.

وجدد أبناء الجولان - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية سانا، رفضهم القاطع لإقامة المشروع الاستيطاني الجديد المتمثل بإقامة مراوح هوائية على ممتلكات المواطنين بهدف تهجير الأهالي ومصادرة أراضيهم بالقوة، مشددين على انتماءهم لوطنهم الأم سورية وتمسكهم بالهوية العربية السورية ومقاومة الممارسات التعسفية والعدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إقامة ما يسمى مشروع المراوح الهوائية المؤلف من 46 مروحة هوائية على مساحة تقارب 6000 آلاف دونم " الدونم = 2337.8 م2 " في عدد من المواقع المحيطة بقرى مجدل شمس وعين قنية وبقعاثا ومسعدة.