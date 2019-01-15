أبدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، امتنانه وتقديره لمصر على الدور المميز الذي لعبته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة مجموعة الـ77 والصين.

وأضاف، خلال مراسم تسلم بلاده قيادة مجموعة الـ77 والصين من مصر، مساء الثلاثاء، أن فلسطين ستدعم أجندة التنمية والقضايا العادلة لدول المجموعة وخدمة البشرية والأجيال المقبلة خلال قيادتها إياها لعام 2019.

وأشار إلى ضرورة تعظيم التضامن بين بلدان الجنوب لتحقيق الاهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا، وأهمية العمل الجماعي لإكمال ما تم إنجازه بالمجموعة عبر تاريخها، مؤكدًا: «سندعم استراتيجية التنمية الأممية ودعم البلدان النامية في تنفيذ أهدافها الإنمائية».

وأجريت اليوم الثلاثاء مراسم تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين من مصر إلى فلسطين في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا اسبينوزا، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.