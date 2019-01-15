أيرلندا تناقش اليوم احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق



عقد مجلس وزراء أيرلندا برئاسة ليو فارادكار اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات لاحتمالية خروج صعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الخروج بدون اتفاق، وذلك قبل تصويت حاسم في البرلمان البريطاني في وقت لاحق اليوم.

وقال فارادكار إن حكومته تبذل ما بوسعها لحماية أيرلندا من التداعيات الأسوأ لخروج بريطانيا بدون اتفاق، عقب أن حذر اقتصاديون من أن خروج غير منظم سيضر أيرلندا أكثر من بريطانيا.

ومن المتوقع أن يركز المجلس على توفير الأدوية ووسائل النقل ومنطقة السفر المشتركة والتغيرات القانونية التي قد يتطلبها خروج صعب لبريطانيا الصعب من الاتحاد.

وحذرت مجموعات اقتصادية رائدة في جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية من أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق سيكون له عواقب مدمرة على الاقتصاد.

ويتردد أن وزير النقل شين روس يعمل من أجل الحد من اضطراب حركة المواطنين والبضائع في حال سيناريو الخروج بدون اتفاق.

وأفادت شبكة "ار تي أي" أنه سيتم إطلاع مجلس الوزراء على خطط الطوارئ لحماية توافر 45 صنف دواء، يمكن أن تتعرض للنقصان في حال الخروج بدون اتفاق.