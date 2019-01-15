المشتبه به في حادث مقتل محتج من أصحاب السترات الصفراء ببلجيكا يسلم نفسه



قالت المتحدثة باسم الادعاء العام في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، إن سائق شاحنة هولندي مشتبه في صلته بحادث مقتل أحد محتجي " السترات الصفراء" سلم نفسه للسلطات.

وأضافت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرجل يخضع حاليا للاستجواب، ولكنها رفضت الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان أحد المتظاهرين/ 50 عاما/ قد لقى حتفه عقب أن صدمته شاحنة هولندية مساء الجمعة الماضي خلال مظاهرات لمحتجي "السترات الصفراء" على طريق سريع في بلجيكا يربط مدينتي ليج البلجيكية وماستريخت الهولندية.

وقال المحققون منذ ذلك الحين أن الوفاة لم تحدث بشكل عرضي.

ومع ذلك، أكد محامي المشتبه به أن الوفاة كانت في الواقع مجرد حادث ، وذلك بحسب وكالة الأنباء الهولندية (ايه ان بي ).

وبدأت احتجاجات "السترات الصفراء"، التي سميت كذلك لارتداء المشاركين فيها سترات السلامة صفراء اللون العاكسة للضوء، في فرنسا كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود ثم امتدت لتصل إلى بلجيكا في ديسمبر الماضي، وأحيانًا ما تتحول إلى العنف.