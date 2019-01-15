رئيس وزراء اليونان يدافع عن اتفاقه لتطبيع العلاقات مع مقدونيا الشمالية

دافع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس عن اتفاقه لتطبيع العلاقات مع مقدونيا المجاورة "مقدونيا الشمالية" قبل تصويت على حجب الثقة من الحكومة في البرلمان، وذلك جراء انهيار ائتلافه الحاكم بسبب الاتفاق.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن تسيبراس قوله، اليوم الثلاثاء، إنه اختار إنهاء 27 عامًا من النزاع حول اسم مقدونيا، مضيفًا: "أنا واثق من أننا نفعل الصواب".

يأتي ذلك بعدما استقال بانوس كامينوس وزير الدفاع؛ احتجاجًا على تغيير اسم دولة مقدونيا المجاورة إلى "مقدونيا الشمالية".

يُشار إلى أن حزب "سيرزا" اليساري الذي ينتمى إليه تسيبراس يحوز 145 مقعدًا من إجمالي 300 مقعد في البرلمان اليوناني، ومن ثم فإنه في حاجة إلى 5 أصوات أخرى على الأقل للفوز بثقة البرلمان.

ومن المُنتظر أن يُفضى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اليونان ومقدونيا على الاسم الجديد "مقدونيا الشمالية " إلى إنهاء نزاع طويل دام 27 عامًا، وأدى إلى عرقلة انضمام مقدونيا إلى حلف الأطلنطي (ناتو)، حيث ترى آثينا أن الاسم "مقدونيا" ينطوي على مطامع إقليمية من جانب الدولة اليوغوسلافية السابقة في إقليم يحمل ذات الاسم داخل اليونان.