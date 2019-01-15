بريكست: تيريزا ماي لأعضاء مجلس العموم لا تخيبوا آمال البريطانيين

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معارضي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأنهم "سيخيبون آمال الشعب" و "يخاطرون بعدم الوفاء بمطالبه".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب العمال المعارض بأن ماي ستواجه "هزيمة نكراء" بعد التصويت على الاتفاق في مجلس العموم الثلاثاء.

وحثت ماي أعضاء مجلس العموم على إعادة النظر في اتفاق بريكست، مشيرة إلى أن "كتب التاريخ" ستحكم إن كان النواب صدقوا على الاتفاق بعد ضمان حماية الاقتصاد والأمن، إلا أن رئيس حزب العمال جيرمي كوربين قال إن رئيسة الوزراء البريطانية "فشلت فشلا ذريعاً".

وقال الحزب الوطني الأسكتلندي إن "رئيسة الوزراء تعيش في عالم خيالي، ويجب على الحكومة التوقف عن التهديد بالخروج من الاتحاد من دون اتفاق".