الزمالك ينتظر وصول بطاقة بوطيب الدولية

ينتظر نادي الزمالك، وصول البطاقة الدولية للمغربي خالد بو طيب، مهاجم الفريق الجديد والمنضم حديثًا من فريق مالاتيا سبور التركي.

ويسعى الزمالك لقيد بوطيب قبل مواجهة بيراميدز والمقرر لها يوم 24 يناير الجاري، حيث يعمل مسئولي الأبيض في الوقت الحالي على تحويل قيمة الصفة والتي تلزم أرسالها بعض الوقت وهي ما تسببت في تأخير وصول البطاقة الدولية للاعب.

وسيتم إرسال البطاقة الدولية للزمالك، الخاصة ببوطيب، بعد تحويل قيمة الصفقة كاملة إلى مالاتيا سبور، ليكون جاهزًا للمشاركة مع الأبيض.

يذكر أن الزمالك قد نجح في التعاقد مع بوطيب لتدعيم صفوف الفريق بالهجوم، بعد رحيل كاسونجو إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.