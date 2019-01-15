رئيس جامعة الإسكندرية يبحث التعاون مع قنصل عام فرنسا في المجالات العلمية

استعرض رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، مع السفيرة جانينا إيريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، البرامج الفرنسية بكليات الجامعة في التخصصات المختلفة، وفروع الجامعة وتعاونها مع العديد من الدول الإفريقية.

وبحث رئيس الجامعة، خلال لقائه مع السفيرة اليوم الثلاثاء، التعاون في المجالات العلمية والثقافية والبيئية التي تهم الجانبين، مشيرًا إلى أن خطة الجامعة في الفترة المقبلة تهدف إلى فتح فروع بالتعاون مع الجامعات الأجنبية لتقديم برامج دولية ودرجات مشتركة، موضحاً أنه بدأ العمل بالفعل بمجمع برج العرب الذي تبلغ مساحته 450 فدانا لفتح الأفرع الجديدة.

وأضاف أنه تم إنشاء كلية جديدة في الحوسبة وعلوم البيانات لتدريس أحدث التخصصات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها بهدف إعداد الطلاب للوظائف الجديدة التي سيتطلبها سوق العمل مستقبلًا، وتبدأ في استقبال الطلاب اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2019.

من جانبها، أكدت السفيرة جانينا إيريرا - خلال اللقاء - على اهتمام بلادها بملفي الصحة والتعليم، مشيرةً إلى إعلان فرنسا عام 2020 عامًا لإفريقيا، الذي ستتم من خلاله تقديم العديد من المنح لتنمية إفريقيا.

وأكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع جامعة "سنجور" الفرنسية، في مرحلة الدراسات العليا من خلال شراكة بين الجانبين في البرامج التي يتم تدريسها باللغة الفرنسية لاستيعاب جميع الطلاب الأفارقة الراغبين في الدراسة بجامعة الإسكندرية.