كوريا الجنوبية والصين تجريان محادثات بيئية إزاء تلوث الهواء

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن البلاد ستجري محادثات بيئية على مستوى العمل، مع الصين في العاصمة الكورية الجنوبية سول خلال الأسبوع المقبل، وذلك في ظل تزايد القلق العام بشأن التلوث الناجم عن الغبار.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن سول وبكين تعتزمان عقد الجلسة الـ23 للجنتهما المشتركة حول التعاون البيئي في 23 يناير الجاري، وذلك لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات ملموسة للتعاون لمعالجة مجموعة من قضايا تلوث الهواء.

وقالت الوزارة في بيانها "في ظل اعتبار صحة وسلامة المواطنين أولوية لدينا، تقوم حكومتنا بالتعاون مع الصين لاستكشاف حل بنّاء لمعالجة مسألة الغبار الناعم".

يُشار إلى أن البلدين تجريان محادثات دبلوماسية سنوية منذ توقيع اتفاق بشأن التعاون الثنائي بينهما في أكتوبر 1993.

وتصارع كوريا الجنوبية تدهور نوعية الهواء، إذ تغطي سحب الغبار الناعم - التي من المعتقد أنها تصدر من الصحاري الغربية في الصين ومن الضباب الدخاني المحلي - السماء بضباب أصفر، ومن المعروف أن الغبار الناعم يسبب مشاكل تنفسية مختلفة.