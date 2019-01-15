الخارجية الروسية: موسكو تعتزم عقد جلسة إحاطة 18 يناير حول مصير معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم /الثلاثاء/، أن بلاده تعتزم عقد جلسة إحاطة لحلفائها وشركائها وسفراء الدول الأوروبية حول مصير معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والموقف حول صواريخ 9إم729.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن ريابكوف قوله للصحفيين -عقب مفاوضات جنيف مع الولايات المتحدة- : "نرى أن هناك إمكانية لتزويد هذه البلدان بمعلومات أكثر تفصيلاً عن نهجنا تجاه التعامل مع المعاهدة، وكيف يبدو الموقف حول الصاروخ 9إم729 في هذا الصدد. الخطوة الأولى ستكون سلسلة من جلسات الإحاطة التي سنجريها في وزارة الخارجية لسفارات عدة دول يوم الجمعة".

وأفاد ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة بحثتا، خلال مشاورات جنيف، مستقبل معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى دون حدوث أي تقدم، قائلا "شارك في اللقاء ممثلون عن جميع الوزارات والهياكل المعنية بمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى من كلا الجانبين. وقد استعرضنا الوضع وبحثنا الجوانب التي تثير قلق أي من الطرفين، كما بحثنا ما يمكن أن يحدث حول المعاهدة في المستقبل القريب، مضطر أن أقول انه لا يوجد تقدم".