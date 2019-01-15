رئيسة حزب ميركل ترفض التكهنات حول مرشح الحزب التالي للمستشارية

رفضت انجريت كرامب-كارنباور، رئيسة حزب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، التكهنات حول قضية المرشح التالي من الحزب لشغل منصب المستشار خلفا لميركل.

وعلى هامش الاجتماع المغلق لقادة الحزب في بوتسدام والمستمر لمدة يومين، قالت كرامب-كارنباور لمحطة (إن تي في) التلفزيونية أمس الاثنين، إن الاجتماع سيتناول القرارات الواجب اتخاذها مطلع العام الجاري من أجل تعزيز التنمية في ألمانيا.

وأضافت كرامب-كارنباور:" ولذلك نحن نتناقش في هذا الموضوع، أما القضايا المتعلقة بالمناصب، فليست مطروحة".

وتابعت كرامب-كارنباور إن ميركل محل تقدير كبير في استطلاعات الرأي، وتابعت أن حزبها يسعى إلى إنجاح عمل الحكومة، لافتة إلى أن هذا هو السبب الذي يجعل الحزب يواصل وضع الأسس المتعلقة بالمحتويات " أما كل الأشياء الأخرى فهي تكهنات يثيرها من يريد لكن ليس نحن".