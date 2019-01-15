غواصون إسرائيليون يجوبون نهر الدانوب بحثا عن عظام ضحايا الهولوكوست



بدأ غواصون إسرائيليون اليوم الثلاثاء عملية بحث عن عظام يهود مجريين، وذلك بعد نحو 75 عاما من إطلاق النار عليهم على ضفاف نهر الدانوب، في العاصمة بودابست.

وتم إطلاق النار على الآلاف من ضحايا الهولوكوست وإلقائهم في مياه الدانوب في شتاء 1944/1945 من جانب ميليشيات "حزب الصليب السهم" الفاشي. وكان تم إجبار الضحايا على إحداث ثقوب في النهر المتجمد استعدادا للموت.

وتجري مهمة البحث عن العظام بمبادرة من منظمة ZAKA التطوعية الإسرائيلية للبحث والإنقاذ.

وتعمل المنظمة، التي أسسها يهود أرثوذكس، على استعادة رفات الضحايا من أجل دفنها وفقا للتعاليم اليهودية.

ويستعين الغواصون بجهاز سونار، يمكن إنزاله إلى عمق 150 مترا، للتعرف على الأجسام ونقل المعلومات والموقع المحدد إلى مشغل الجهاز.

يأتي هذا بعد ثلاث سنوات من المفاوضات بين ممثلي المنظمة والمسؤولين المجريين لاستصدار تصريح للقيام بالمهمة، وفقا للمنظمة.