انطلاق اجتماعات الدورة العادية الـ37 للمندوبين الدائمين بالاتحاد الافريقي للإعداد للقمة



انطلقت اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة العادية السابعة والثلاثين للمندوبين الدائمين بالاتحاد الافريقي وذلك بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".

وتتناول الاجتماعات على مدى يومين تقريرا حول أنشطة لجان المندوبون الدائمون والتقارير الواردة من أجهزة الاتحاد الإفريقي والوكالات المتخصصة.

كما سيعكف المندوبون خلال اجتماعاتهم على إعداد جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي الـ 32 التي ستعقد تحت شعار "اللاجئون والعائدون والمشردون داخلياً: نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا"، والتوصيات التي ستتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر عقدها يومي 7 و 8 فبراير القادم.

ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الدورة العادية الرابعة والثلاثين للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد يومي السابع والثامن من فبراير القادم في أديس أبابا، فيما ستعقد اجتماعات قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية يومي العاشر والحادي عشر من الشهر نفسه .