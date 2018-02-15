«بى بى سى»: خطط استيراد الغاز الإسرائيلى سبب الصدام التركى مع «إينى»

أرجعت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، فى تقرير لها اليوم، منع السفن الحربية التركية منصة الحفر التابعة لشركة «إينى» الإيطالية من الوصول للمياه القبرصية للتنقيب عن الغاز، إلى مخاوف أنقرة من أن يعيق ذلك خطة لمد خط أنابيب لتزويدها بالغاز من حقل ليفياثان البحرى الإسرائيلى، والذى يفترض مروره عبر قبرص.

وبحسب «بى بى سى» الناطقة بالتركية، فإن أفضل جدوى اقتصادية وأقصر الطرق كفاءة لهذا الخط لن تكون إلا بمروره عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص اليونانية.

وتابعت بأن تركيا لا تريد لشركة «إينى» التنقيب فى المنطقة القبرصية الجنوبية بحيث تعرقل مد الأنابيب الإسرائيلية إليها.

ولفتت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن تركيا لم تظهر عزما مماثلا لمنع التنقيب مع إعلان شركة «إكسون موبيل» الأمريكية بالتنقيب فى قبرص اليونانية خلال العام الحالى، وذلك لإمكانية التنسيق الإسرائيلى الأمريكى فى مكان التنقيب، على عكس شركة «إينى» الإيطالية التى تجهل تركيا وإسرائيل خريطة التنقيب الخاصة بها.

وذكرت «بى بى سى» نقلا عن معهد المسح الجيولوجى الأمريكى، أن هناك 1.7 مليار برميل من النفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز فى انتظار التنقيب فى شرق المتوسط.

وكان وزير الطاقة التركى بيرات البيرق، اتفق مع نظيره الإسرائيلى يوفال شتاينتس فى يوليو الماضى، على تسريع الإجراءات لدفع اتفاق لمد أنبوب غاز طبيعى إسرائيلى إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «هبر قبرص»، اليوم، عن البيرق، وهو صهر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قوله إن أنقرة ستدعم حقوق قبرص التركية فى الموارد الكربوهيدراتية فى شرق المتوسط، حتى النهاية، لافتا إلى أنها قد تلجأ إلى الأمم المتحدة.

من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى: إن بلادها «فتحت كل القنوات الدبلوماسية مع تركيا للتوصل إلى حل مشترك»، مضيفة: «نأمل أن يكون الحل سريعا.. لقد التقينا بوزير الدفاع التركى فى روما».