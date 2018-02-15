بدء إنشاءات المخطط العام لمفاعل الضبعة النووى أبريل المقبل

• اجتماعات مع «روس أتوم» لمناقشة الخطوات التنسيقية.. وفحص البيانات المقدمة من الهيئة خلال الفترة المقبلة



عقدت هيئة المحطات النووية عدة اجتماعات مهمة على مدى اليومين الماضيين، مع مسئولى مؤسسة «روس أتوم» المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية، لمناقشة الخطوات التنسيقية لبدء إنشاءات الدعم اللوجيستى لمحطة الضبعة النووية.

وقال مصدر مطلع بوزارة الكهرباء: إنه من المقرر بدء إنشاءات المخطط العام للمشروع من طرق ومرافق داخل المحطة فى شهر إبريل المقبل، مشيرا إلى أن مسئولى الوزارة وهيئة المحطات النووية بحثوا مع وفد المؤسسة الروسية برئاسة فاليرى ليمارنكو، إجراءات الحصول على التراخيص والخطوات التنفيذية لبدء الإنشاءات.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الاجتماعات مع الجانب الروسى ناقشت أيضا التصميمات الشاملة للمحطة قبل اعتمادها من هيئة الأمان النووى، وأيضا الجانب المتعلق بإنشاءات المكون المحلى والذى يصل إلى 20% من إنشاءات المحطة بالكامل والذى تتولى الشركات المصرية تنفيذة.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين اتفقا على عقد عدة لقاءات لتنسيق آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، ووضع ضوابط المراجعة الأولية لجميع الإجراءات التى تتعلق بالاستعدادات المبدئية لدخول المشروع النووى حيز التنفيذ.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء خلال المرحلة المقبلة من مراجعة وفحص كل البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية وتقديمها إلى هيئة الرقابة النووية لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع​.

وعلى جانب آخر أعلن وزير الكهرباء خلال مشاركتة فى مؤتمر إعمار العراق الذى عقد أخيرا بدولة الكويت، أن العام المقبل، سيشهد بدء الإنشاءات الفعلية لبناء أول مفاعل لإنتاج الطاقة الكهربائية، عقب الانتهاء من التصميمات الشاملة واعتمادها، موضحا أنه جرى توقيع أربعة عقود مع الجانب الروسى تشمل عقد تصميم وإنشاء المحطة، وعقد تزويد المحطة بالوقود لمدة من 60 إلى 80 سنة، والعقد الثالث الخاص بالوقود المستنفد، والرابع خاص بالخدمات الفنية فى أثناء التشغيل لمدة عشر سنوات.