وصل وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله الخميس (15 شباط/فبراير 2018) إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية، في زيارة نادرة لمسؤول عربي إلى الموقع، بحسب مراسلة لفرانس برس. وكان في استقبال الوزير العماني كل من مدير الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، ونائب محافظ مدينة القدس عبد الله صيام.

والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

واجتمع الوزير العماني بعد زيارة المسجد الأقصى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.