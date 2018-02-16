متعب يأسف لتعادل التعاون مع القادسية

أعرب عماد متعب، مهاجم فريق التعاون المعار من الاهلي، عن عدم رضاه على تعادل فريقه 1 / 1 مع القادسية في المرحلة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن كرة القدم مكسب وخسارة.



قال متعب في تصريحات عقب اللقاء "خضنا المباراة بهدف تحقيق المكسب ولكن لم نتمكن من ذلك، ولدينا مواجهات هامة مقبلة هدفنا خلالها هو حصد الثلاث النقاط".



وتابع: "مصلحة الفريق أهم من أي شئ ولا يهم من يسجل سواء مدافع أو حتى الحارس عصام الحضري، ولكن الأهم هو مساعدة الزملاء على الفوز".



ارتفع رصيد التعاون بتلك النتيجة إلى 28 نقطة في المركز السادس.