تأهل فوزنياكي وموجوروزا وهاليب وكيربر لدور الثمانية لبطولة قطر للتنس

بلغت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي دور الثمانية لبطولة قطر المفتوحة لتنس السيدات، عقب فوزها السهل اليوم الخميس على الرومانية مونيكا نيكوليسكو في دور الستة عشر للمسابقة.



فازت فوزنياكي، المصنفة الأولى للبطولة، بنتيجة 7 / 5 و6 / 1، لتحجز مقعدها في الدور المقبل للبطولة.

وأطاحت التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة السادسة عشر للبطولة، بمنافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة الثالثة للبطولة، بعدما فازت عليها بنتيجة 6 / 4 و7 / 5.



واصلت اللاعبة الإسبانية جاربين موجوروزا مسيرتها في البطولة، بعدما تأهلت لدور الثمانية عقب فوزها على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين نظيفتين.

لم تواجه موجوروزا، المصنفة الرابعة للبطولة، أي مقاومة من جانب منافستها الرومانية لتنهي المباراة بنتيجة 6 / صفر و6 / 4.



في المقابل، اجتازت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الثانية للبطولة، عقبة منافستها اللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا، بعدما فازت عليها بنتيجة 6 / 4 و6 / 3.



لحقت الألمانية أنجيليكه كيربر، المصنفة الثامنة للمسابقة، بركب المتأهلات لدور الثمانية، بفوزها على البريطانية جوانا كونتا، المصنفة العاشرة، بنتيجة 1 / 6 و6 / 1 و6 / 3.



وبلغت الألمانية جوليا جورجيس دور الثمانية أيضا بفوزها على الرومانية ميهاليلا يوزارنيسكو بنتيجة 6 / 2 و6 / 2، في حين تغلبت الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة للمسابقة، على الروسية آنا بلينكوفا بنتيجة 7 / 6 و7 / 5.



من جانبها، فجرت الأمريكية كاثرين كارتان بليس مفاجأة كبرى، بتغلبها على التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الخامسة للبطولة، بنتيجة 7 / 6 و6 / 3.



بلغت الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة السابعة للمسابقة، دور الثمانية، بعدما تغلبت على الروسية آنا يلينكوفا بنتيجة 7 / 6 و7 / 5.