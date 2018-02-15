«ترامب» في كلمته بشأن حادث فلوريدا: حماية المدارس أولوية قصوى

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حماية المدارس وتأمين الطلاب بداخلها، بات أولوية قصوى الآن لإدارته، وذلك على خلفية مقتل 17 طالبًا وإصابة 14 آخرين، في مدرسة بولاية فلوريدا، أمس الأربعاء، في حادث إطلاق نار.

وواسى «ترامب»، في كلمة حول الحادث، مساء اليوم الخميس، أسر الضحايا، قائلًا إن الأمة الأمريكية بأسرها تصلي من أجل ضحايا الحادث، وأن الدولة ستبذل ما بوسعها من أجل تخفيف آلامهم، موجهًا رسالة للأسر الأمريكية بعدم الخشية على أبنائهم قبل مغادرتهم إلى المدرسة.

وأوضح أنه تواصل مع مسؤولي ولاية فلوريد عقب الحادث، لتنسيق جهود حماية الأهالي، لافتًا إلى تخطيطه لزيارة الولاية قريبًا من أجل لقاء المسؤولين وأسر الضحايا.

وأشار إلى عمل إدارته مع ولاية فلوريدا من أجل حماية المدارس وتأمين الطلبة، مؤكدًا أن هذه أولوية قصوى الآن.

وتابع: «أتحدث إلى الأطفال الذي يخشون الذهاب إلى مدارسهم، أقول لهم أننا معكم ولستم وحدكم وسنهتم بكم وسنفعل كل ما نستطيع لحمايتكم».

واستطرد: «سنواجه الكراهية بالحب، ويجب أن نعمل سويًا من أجل خلق ثقافة داخل هذا البلد الذي يتبنى المعاني الإنسانية وتتبنى الحب دون الكراهية، وسنخرج من هذه المأساة أكثر قوة».