قال مصدر قضائي إن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، ستبدأ تحقيقاتها خلال الساعات القادمة مع عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الذي ألقي القبض عليه من منزله مساء الأربعاء، بعد ساعات من عودته من لندن.

وكانت قوات الأمن قد قبضت على أبو الفتوح بعد تقنين إجراءاتها من النيابة العامة، وأطلقت سراح باقي أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين كانوا مع أبو الفتوح في منزله.

وأشار المصدر إلى أن القبض على أبو الفتوح يأتي للتحقيق معه في بلاغات مقدمة من بعض المحامين يتهمونه فيها بالتحريض ضد الدولة وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.