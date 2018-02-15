تعرض عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي ومنتخب مصر، لإصابة قوية، بسبب كرة مشتركة في مباراة فريقه أمام القادسية بالجولة الـ 22 من الدوري السعودي.

وتعادل التعاون مع القادسية 1-1، لكن الحارس المخضرم تعرض لإصابة قوية، إثر كرة مشتركة بعدما خرج من مرماه ليبعد إحدى الكرات الخطيرة، لكنه فوجئ بالنيجيري ستانلي أوهاويتشي لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق مندعا نحوه ليصطدم به قبل أن يسقط الحارس المخضرم على الأرض مصابا.

ولم يتبين موقف الحضري بعد تلك الإصابة وما إذا كانت ستؤثر على مشاركاته القادمة إلا أن الحارس ذو الـ 45 بدا قادرا على استكمال اللعب دون عناء.