-«شعبة السيراميك»: سعر الغاز هو السبب الرئيسي في عدم المنافسة عالميا



قال المهندس شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر الغاز هو السبب الرئيسي في عدم المنافسة عالميًا في سوق السيراميك، موضحًا أن سعر الغاز يمثل 30% من تكلفة إنتاج السيراميك.

وأضاف «عفيفي»، خلال لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، أن مصر ما زالت تستورد نسبة من احتياجاتها من الغاز للاستهلاك المحلي من الخارج بالعملة الحرة، ما يؤثر بدوره في ارتفاع تكلفة إنتاج السيراميك، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

وأكد أنه بعد اكتشاف حقول جديدة للغاز، التي ستتحقق الاكتفاء الذاتي، سيتوقف الاستيراد، وعليه سينخفض سعر الغاز، بالتالي سيكون هناك انخفاض في أسعار السيراميك.

وذكر أن مصر قد احتلت المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج السيراميك في 2013، موضحًا أنه كان يتم تصدير 35% من إجمالي الإنتاج، للدول العربية، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، وبعض الدول الإفريقية، لكن الظروف السياسية التي شهدتها الدول العربية مؤخرًا أثرت بشكل كبير في سوق السيراميك، حيث إن ليبيا وحدها كانت تستوعب 25% من مجموع قيمة التصدير.



