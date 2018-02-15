شبورتنج لشبونة يقسو على أستانا بثلاثية في الدوري الأوروبي

اقترب سبورتنج لشبونة البرتغالي بقوة من التأهل لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه أستانا الكازاخستاني اليوم الخميس في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

استغل أستانا مؤازرة عاملي الأرض والجمهور له، ليتقدم مبكرا بهدف حمل توقيع مارين توماسوف في الدقيقة السابعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

فرض سبورتنج لشبونة سيطرته المطلقة على الشوط الثاني، لاسيما في بدايته، ليدرك لاعبه برونو فيرنانديز التعادل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه جيلسون مارتينز وسيدو دومبيا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و56.

تضاعفت معاناة أستانا في المباراة، خاصة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوري لوجفينينكو في الدقيقة 62، لحصوله على الإنذار الثاني.