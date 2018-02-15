طارق شوقي: الإعلان عن المشروع القومي للتعليم قريبا

• «التعليم»: اجتماعات مع التعليم العالى لحل المشكلة ولا داعى للقلق

قدم مجلس أمناء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (stem) مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى للمطالبة بتعديل نظام التنسيق الخاص بهذه المدارس وتغيير النسبة المرنة لالتحاق خريجيها بالجامعات.

وقال مجلس الأمناء فى المذكرة: إنه تم التوسع فى إنشاء مدارس المتفوقين لأهمية هذا النوع من التعليم لاحتواء الطلاب العباقرة والمتفوقين من أبناء مصر ليكونوا فى خدمة الوطن، ويتم اختيار هؤلاء الطلاب بعد اجتياز اختبارات عالية فى القدرات المنطقية والعقلية لقياس مستوى ذكائهم وطبيعة دراستهم، إلا أن مسئولى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لا يدركون هذا الواقع، ولم يحركوا ساكنا بخصوص مشكلة تنسيق القبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب، حيث إن تنسيقهم يتضمن النسبة المرنة، أى قسمة عدد الطلاب الناجحين من مدارس المتفوقين على عدد طلاب الثانوية العامة» وهو ما يؤدى إلى ظلم الطلبة على حد تعبيرهم.

كما أصدر طلاب مدرسة المتفوقين بالدقهلية بيانًا أثناء اعتصامهم فى المدرسة، قالوا فيه إنهم اختاروا هذه المدرسة على أمل إيجاد تعليم بشكل مختلف، مطالبين بمزيد من الاهتمام بالأبحاث والمسابقات التى يمثل الطلاب فيها مصر وطالبوا بوضع نظام واضح للتنسيق، وقالوا «7 سنين مفيش قانون واضح للتنسيق و7 سنين مشاكل مدارس المتفوقين بتزيد والاهتمام بيقل و7 سنين مفيش أى محاولة لوضع نظام دستورى صحيح يضمن طريق الطالب بعد التخرج».

كما أعلن طلاب مدرسة المتفوقين بالسادس من أكتوبر استمرار اعتصامهم أيضا حتى يتم الرد على مطالبهم بتنسيق عادل يضمن لهم أماكن فى الجامعات العلمية ليستطيعوا استكمال ما درسوه فى المدرسة.

من ناحية أخرى اجتمع رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم مع مديرى وطلاب وأولياء أمور ومجلس أمناء مدارس STEM بحضور مستشارى تنمية مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية، لمناقشة مجموعة من آليات العمل بمدارس المتفوقين والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور للوقوف على جميع العقبات والمشكلات التى تواجه الطلاب، لمعرفة كيفية التغلب عليها واستعراض جميع الحلول سواء الحالية أو المؤجلة لحين عرضها على الجهات المختصة.

أكد حجازى اعتزام وزير التعليم طارق شوقى التواصل مع وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار لبحث مشكلة تنسيق هذه المدارس فى الجامعات.