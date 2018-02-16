إبراهيم عيسى يوضح سبب شعور المصريين بالإحباط عقب ثورة 1919

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن دستور 1923، الذي تم وضعه عقب صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، الذي يعتبره البعض عظيمًا كان به العديد من السلبيات.

وأضاف «عيسى»، خلال برنامجه «حوش عيسى»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الخميس، «هذه السلبيات كان من بينها، نص الدستور على إنه ممنوحًا من الملك وليس بإرادة الشعب، بالإضافة إلى أنه لم يذكر أي شيء عن الجيش المصري، ولا سيادة الدولة على جيشها».

وأوضح أن اعتراف إنجلترا باستقلال مصر في 1922، كان نتاجا لثورة 1919، لكنه كان استقلالا شكليا، لتضمن ذلك 4 تحفظات من بريطانيا، متابعا: «أصبح لدينا ملكا وحكومة وكونا أحزابا سياسية، وأنجزنا الدستور المشار إليه أعلاه، لكن كان هناك حالة إحباط كبيرة لدى المواطنين بعد الثورة لانتهائها بالاستقلال الشكلي، بالإضافة إلى التمزق السياسي الذي شهدته هذه الفترة، فضلا عن اقتراف سعد زغلول عددا من الأخطاء، التي تسببت في انفصال مؤيديه عنه».