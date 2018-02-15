ترامب يصف مهاجم مدرسة بفلوريدا بـ«المضطرب عقليا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة اليوم الخميس، إن المسلح المشتبه به في إرتكابه مجزرة راح ضحيتها 17 شخصا في مدرسة ثانوية بجنوب فلوريدا كان يعرف في منطقته بأنه "غير متزن عقليا".

ومن المقرر أن يمثل الشاب المعروف باسم نيكولاس كروز19 عاما، أمام المحكمة اليوم.

واعتقل كروز وهو طالب سابق بعد إطلاق النار بشكل عشوائي أمس في باركلاند بفلوريدا في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية ،التي طرد منها سابقا "لأسباب تأديبية" بحسب مسؤولي المدرسة.

وغرد ترامب قائلا: "كانت هناك علامات كثيرة على أن مهاجم فلوريدا كان مضطرب عقليا ،حتى أنه طرد من المدرسة للسلوك السيء والمنحرف. كان الجيران وزملاؤه بالفصل يعلمون أنه مشكلة كبيرة. وبالتالي يجب أن نبلغ عن مثل هذه الحالات للسلطات مرارا ".

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب سيتحدث علانية بشأن "كارثة إطلاق النار" الساعة 11 صباحا، وقالت السلطات إن 15 نقلوا إلى المستشفى جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من اليوم المدرسي.

وذكرت الشرطة أن المسلح فتح النار من بندقية "ايه ار-15" بعدما أطلق جهاز الإنذار من الحرائق في المدرسة 75 كيلومترا شمال ميامي.