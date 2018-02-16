مصدر مصرفي: وقف إصدار شهادات الـ20% سيوفر للبنوك 25 مليار جنيه سنويا

صرح مصدر مصرفي مسؤول بأن قرار وقف البنوك الحكومية إصدار شهادت الإدخار ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليار جنيه سنويا.

وقال، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار جاء تجاوبا لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهدفت إلى كبح جماح التضخم، والهبوط به من أعلى مستوياته عند 35% التي سجلها منتصف العام الماضي ليقترب حاليا من المستويات المستهدفة قرب 13%.

وكان بنكا "الأهلي" و"مصر" قد قررا وقف إصدار شهادات ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% لمدة سنة تصرف عائدها كل 3 شهور، وإلغاء الشهادات ذات العائد 16% واستبدالها بشهادات ذات عائد 15% تصرف عائدها شهريا.

يشار إلى أن حصيلة بنكي "الأهلي" و"مصر" من شهادات ذات العائد 20% و16% قد تجاوزت 650 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:



بنكا «مصر» و«الأهلي» يقرران وقف إصدار شهادات الـ20% واستبدالها بشهادات 17% اعتبارا من الأحد