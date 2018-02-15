«هيئة الاستعلامات»: نشرنا تقريرا يكشف «أكذوبة» الإخوان وصلتهم بـ«داعش»

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة تنتهج استراتيجية عدم الوقوف طوال الوقت في موقع الدفاع ضد التقارير والأخبار غير الدقيقة التي تتهم الدولة، مشيرًا إلى توضيح الهيئة لبعض النقاط في الوقت الذي يلزم فيه ذلك.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الهيئة أصدرت تقريرًا بشأن الفيديو الذي نشره تنظيم «داعش» الإرهابي، للرد على ما وصفه بأكذوبة الاختفاء القسري التي رددتها قنوات ومواقع جماعة الإخوان، حول الإرهابي عمر إبراهيم الديب، نجل أحد قيادات الإخوان، والذي قتلته قوات الشرطة في سبتمبر الماضي ضمن خلية إرهابية في منطقة أرض اللواء.

وأوضح أن الهيئة أنتجت فيديو لمدة خمسة دقائق وتمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية يتضمن فيديوهات لقنوات الإخوان وهي تردد أكذوبة أن عمر الديب، تم اختفائه قسريًا قبل أن تقتله قوات الشرطة، بالإضافة إلى فيديو تنظيم «داعش»، الذي يظهر فيه «الديب»، مرتديًا ملابس عسكرية ويتحدث عن قيامه بأعمال إرهابية ضد القوات المصرية، وتوعده للدولة بـ«أيام سوداء».

وتابع: «أنتجنا فيديو موحد يضم الروايتين ونشرناه ليرى الجميع أكذوبات جماعة الإخوان، ثم ليرى الجميع الصلة بين قيادات الإخوان والتنظيم الإرهابي رغم السباب العلني المتبادل بينهما».