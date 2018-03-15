علقت الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على تصريح رئيس صندوق النقد الدولي، عن ضرورة توفير القطاع الخاص في مصر 700 ألف فرصة عمل سنويًا، قائلة إنه يجب على الدولة أن تضع خطة واضحة للتعامل مع الكثافة السكانية وتوفير فرص عمل للشباب.



وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن توفير فرص عمل للشباب في ظل الزيادة السكانية تعد أكبر التحديات التي تواجه مصر، موضحة: «أكثر من نصف الشعب تحت سن 35 عامًا، يعني لو نصهم شباب ونصفهم الآخر فتيات وتزوج بعضهم البعض، وأنجب كل زوجين طفلًا واحدًا هيبقوا 75 مليون».



وتساءلت عن مدى مقدرة الدولة في استيعاب 700 ألف فرصة عمل سنويًا، مطالبة الحكومة فتح السوق للاستثمارات الأجنبية، نظرًا أن القطاع الخاص لن يكفي، لذلك لابد من إشراك شركات عالمية كبيرة، بالإضافة إلى البدء في أنشطة اقتصادية تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة.



وأشارت إلى ضرورة العمل على تنظيم النسل، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل، حتى يتحقق الاستقرار الاجتماعي، وذلك لأن عدم الاستقرار الاجتماعي يؤثر في الدولة.



