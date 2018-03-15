طبيب مستشفى المقطم أمام المحكمة: «عفروتو» وصل جثة هامدة

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، سماع شهود الإثبات في محاكمة "محمد.س" معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة "محمد.أ" في قضية "مقتل الشاب عفروتو" أثناء احتجازه بالقسم.

وقال محمد نعيم، طبيب مستشفى المقطم الذي وقع الكشف الطبي على الشاب "عفروتو" بعد تعرضه للإغماء داخل حجز قسم المقطم -شاهد الإثبات الأول-، إنه تم استدعائه يوم الواقعة لتوقيع الكشف الطبي على "عفروتو" في حدود الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا أنه وصل المستشفى من القسم "جثة هامدة".

وأضاف: "استقبلت الحالة ولم يكن هناك ثمة نفس بالجسم أو وجود به نبض طرفي، وعدم وجود نبض مركزي مما يؤكد وفاته"، متابعًا: "المجني عليه توفى قبل دخوله المستشفى بـ15 دقيقة".

وأضاف: "جثمان الشاب كان به خدوش باليد اليمنى وسحجات في مناطق بالوجه تقع أسفل العين اليمنى".

ووصل المتهمان وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط محكمة عابدين، حيث دفعت بتشكيل من الأمن المركزي، بالإضافة لتشديد التفتيش للمترددين على المحكمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين أحمد الغندور وهشام السيد.

وفي 15 يناير الماضي، أحالت النيابة العامة، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.

وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابع الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.