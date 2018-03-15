رئيس وزراء سلوفينيا يبلغ البرلمان رسميا بأنه سيقدم استقالته

أبلغ رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار، البرلمان رسميا بأنه سوف يقدم استقالته للرئيس بوروت باهور في وقت لاحق اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (إس.تي.إيه).

وكان سيرار قد أعلن الخطوة المفاجئة أمام الصحفيين في وقت متأخر، أمس الأربعاء، بعد ساعات من قرار المحكمة العليا بإلغاء نتيجة استفتاء أجري في سبتمبر الماضي، والتي أيدت مشروعا للسكك الحديدية بقيمة مليار يورو (23ر1 مليار دولار).

ويأتي ذلك قبل ثلاثة شهور فقط من الانتخابات العامة المقررة في 10 يونيو.

والمشروع الذي كان سوف يعد الأبرز لحكومة سيرار، كان يهدف لتسريع حركة الشحن من ميناء سلوفينيا الوحيد في كوبر إلى ديفاكا على بعد 30 كيلومترا ، ما يجعله إسهاما كبيرا في تطوير الميناء والاقتصاد الوطني.

وقال سيرار إنه سيقوم بتصريف أعمال الحكومة إلى أن يتم تشكيل مجلس وزاري جديد. وكان سيرار قد تولى السلطة في سبتمبر 2014 .

وليس من الواضح ما إذا كان الرئيس السلوفيني سوف يعدل موعد الانتخابات.