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رئيس البرتغالي يستقبل شيخ الأزهر

كتب - أحمد بدراوي:
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 5:35 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 5:35 م

وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى مقر رئاسة الجمهورية البرتغالية وكان في استقباله رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا وكبار المسؤولين في الدولة.


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