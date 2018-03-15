رئيس البرتغالي يستقبل شيخ الأزهر

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وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى مقر رئاسة الجمهورية البرتغالية وكان في استقباله رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا وكبار المسؤولين في الدولة.