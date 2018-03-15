رئيس البرتغالي يستقبل شيخ الأزهر

الأكثر قراءة
رامى جان وفتنة الأمين العام.. يكشفان المستور فى جماعة الإخوان
حياة ستيفن هوكينغ في صور
المستشار القانوني لاتحاد الكرة يوضح موقف السعيد
الأهلي يبدأ في التفاوض على بيع أو إعارة عبدالله السعيد
شارك برأيك
هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
وصل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى مقر رئاسة الجمهورية البرتغالية وكان في استقباله رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا وكبار المسؤولين في الدولة.