نواب ألمان يدينون الهجوم التركي على سوريا

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أدان عدد من نواب الائتلاف الحاكم في ألمانيا هجوم الجيش التركي على مناطق في شمال سورية، واعتبروه انتهاكا للقانون الدولي.

وتبنى نواب من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مناقشة بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، رؤية تقترب من رؤية المعارضة الألمانية بشأن المهمة التركية المثيرة للجدل التي تقاتل فيها القوات التركية قوات وحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) في شمال سورية.

ولم تتبن الحكومة الألمانية حتى الآن وجهة النظر القائلة إن الهجوم انتهاك للقانون الدولي.

وشارك في الجلسة السفير التركي في برلين علي كمال أيدن بصفته مراقبا.

كانت القوات التركية بدأت عمليتها المسماة "غصن الزيتون" ضد قوات الحماية الكردية في شمال سورية في العشرين من يناير الماضي، حيث تصنف السلطات التركية هذه القوات كمنظمة إرهابية تشبه تنظيم داعش وتسوغ الهجوم عليها بأنه يأتي لحماية الحدود التركية.